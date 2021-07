Euro 2020: Italia-Spagna vedila in streaming gratis

Loading...

Italia–Spagna si gioca oggi 6 luglio 2021 alle ore 21allo stadio Wembley di Londra. E’ la prima semifinale di Euro 2020. La vincente approderà in finale prevista per l’11 luglio. L’altra semifinale è Danmarca-Inghilterra. L’Italia di Mancini ha acquistato sempre più fiducia in se stessa, prova ne è anche la convincente vittoria contro il Belgio, una big di questi Europei. Il percorso degli spagnoli invece è stato lastricato di incertezze fin dal pareggio all’esordio a reti inviolate con la Svezia. Gli spagnoli hanno vinto poi contro la Croazia agli ottavi e ai quarti contro la Svizzera.

Italia-Spagna: dove vederla in streaming gratis

Italia-Spagna è possibile guardarla in diretta tv in chiaro su Rai Uno. Chi è abbonato a Sky la può vedere ai canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite; 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Football (203 del satellite; 473 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite). Italia-Spagna è disponibile anche in streaming gratis sul sito Raiplay oppure per chi è abbonato a a Sky tramite l’applicazione SkyGo e anche suu Now col servizio on demand sempre a pagamento.

