Belgio-Italia: le probabili formazioni e dove vederla in tv

Loading...

Loading...

Belgio-Italia è il quarto di finale di questi Europei 2020. Si gioca oggi venerdì 2 luglio 2021 alle ore 21 all’Allianz Arena di Monaco, in Germania, al cospetto di 14.500 spettatori, circa 10mila i tifosi azzurri. Chi passa il turno affronterà in semifinale martedì sera a Wembley la vincente di Svizzera-Spagna che si gioca alle ore 18. Gli Azzurri hanno vinto le prime tre gare del girone contro Turchia Svizzera e Galles e battuto negli ottavi l’Austria sebbene solo ai supplementari. il Belgio di Martinez ha battuto in scioltezza Russia Danimarca e Finlandia nel proprio girone e il Portogallo di C. Ronaldo agli ottavi.

Belgio-Italia: dove vederla in tv

La partita Belgio-Italia viene trasmessa in diretta tv in chiaro dalla Rai, su Rai Uno e Rai Uno HD e su Sky ai canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Football (203 del satellite, 473 e 484 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite).

Probabili formazioni di Belgio-Italia

BELGIO (3-4-2-1): Courtois; Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen; Meunier, Witsel, Tielemans, T. Hazard; De Bruyne, Carrasco; Lukaku. CT: Martinez.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne. CT: Mancini.

Arbitro: Vincic (Slovenia), assistenti Klancnik e Kovacic, Rapallini quarto uomo; Dankert al Var con Fritz, Gittelman e Gil.

Loading...