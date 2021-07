Inghilterra-Danimarca in streaming gratis: ecco dove

Loading...

Euro 2020 Danimarca-Inghilterra: dove vederla

Stasera in programma al Wembley Stadium di Londra, dopo Italia-Spagna terminata con la vittoria degli azzurri ai rigori, si giocal’altra semifinale di questi. La perfida albione nella fase a girone ha conquistato 7 punti frutto delle vittorie contro Croazia e Repubblica Ceca per uno a zero e del pareggio a reti inviolate contro la Scozia. Negli ottavi ha battuto la Germania, ai quarti l’Ucraina. Gli inglesi non hanno subito neanche una rete finora. La Danimarca invece è partita male con una sconfitta all’esordio contro la Finlandia e il Belgio , i danesi hanno poi vinto 4 a 1 contro la Russia, agli ottavi hanno battuto 4 a 0 il Galles e nei quarti la Repubblica Ceca per 2 a 1.

La partita è trasmessa in diretta tv in chiaro dalla Rai su Rai 1 (anche in HD sul canale 501 del digitale terrestre). La partita è disponibile in live streaming gratis su Raiplay e su Raisport. Per gli abbonati la partita è trasmessa su Sky ai canali Sky Sport Uno (201 del satellite; 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Football (203 del satellite; 473 del digitale terrestre) e Sky Sport (canale numero 251 del satellite). Gli abbonati al canale satellitare possono vedere Inghilterra-Danmnarca anche in streaming mediante la piattaforma SkyGo.

