Orso sbrana ciclista per strada

By News24Web

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Loading...

Loading...

Unnegli Stati Uniti è stato ucciso da un orso . I fatti sono accaduti ad Ovando, in Montana. Stando a quanto è stato ricostruito, l’del peso di circa due quintali si sarebbe avventato sull’uomo mentre era sulla bici senza lasciargli scampo. Stando a quanto è stato ricostruito, l’uomo stava pedalando nelle vicinanze di una. Il ciclista stava provando ad avventurarsi nei pressi della riserva naturale poco distante da un campeggio, a cui pure, stando a quanto è stato ricostruito dall’autorità, si sarebbe avvicinato l’orso. Il plantigrado era in cerca di cibo e quando ha visto l’uomo non ci ha pensato due volte e l’ha attaccato. Gavin Roselles, sceriffo della zona, ha raccontato ai giornalisti che l’orso si era già avvicinato al campeggio ma poi si era allontanato e infine vi era ritornato.

Stando ai dati del Fish and Wildlife Service degli Usa, nell’area dove si è verificata l’aggressione, vivono circa un migliaio di orsi che negli ultimi 50 anni hanno attaccato mortalmente 11 uomini.

Loading...