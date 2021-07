Anziana fermata alla guida di un camion: ecco cos’è successo

Loading...

All’età di 79 anni una arzilla vecchietta era alla guida di un camion ma con la patente sbagliata.

Stando a quanto si apprende, la donna è stata fermata per un controllo da una pattuglia della polizia stradale su una statale del vicentino, ad Arzignano.

Ada, questo il nome della dona al volante, ignorava che per condurre il suo autocarro da 50 quintali è necessario conseguire una patente di guida C e non B per un mezzo che supera i 35 quintali di tara. Gli agenti, accertata questa irregolarità, non hanno potuto che procedere al sequestro del documento di guida.

La signora Ada, informata sui termini della violazione non ha replicato alcunché, tuttavia rischia di non poter guidare il suo camion da uno a sei mesi.

