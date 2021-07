Croazia, paura in spiaggia: c’è uno squalo a riva!

Loading...

Durante il fine settimana, una verdesca è stata avvistata vicino a Sibenik che stava nuotando molto vicino ai vacanzieri.

Durante il fine settimana, un avvistamento di squali ha suscitato scalpore a Tisno, in Croazia, vicino a Sibenik. L’animale, una verdesca, si è perso e ha osato scenderefino a riva. Lo squalo è una specie che rischia l’estinzione in Adriatico. Testimoni oculari riferiscono che la verdesca era alta circa un metro e mezzo ed è rimasta sulla riva tutto il giorno. Una foto mostra quanto l’animale nuotasse vicino alle barche dei vacanzieri. I testimoni oculari hanno persino cercato di attirare lo squalo in mare aperto, ma senza successo. Le femmine di verdesca rimangono occasionalmente vicino alla riva, poiché è qui che danno alla luce i loro piccoli. Una casualità, forse, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, che sottolinea come il frequente avvistamento di squali in prossimità della riva nel Mediterraneo, è qualcosa cui dovremo adattarci senza dover temere di fare un bagno in tutta tranquillità nei nostri luoghi tradizionali di balneazione. Di seguito il video: <iframe width=”640″ height=”360″ src=”//www.itemfix.com/e/rn5mq2″ frameborder=”0″ allowfullscreen></iframe>

