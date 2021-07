Italia-Inghilterra: dove vederla in streaming gratis

Loading...

Alle ore 21 di oggi 11 luglio 2021 allo stadio di Wembley si gioca Italia-Inghilterra , la. Gli azzurri hanno superato agli ottavi l’Austria per 2 a 1, ai quarti il Belgio col medesimo punteggio e in semifinale la Spagna ai rigori dopo che i tempi regolamentari si erano conclusi sull’ 1 a 1. Gli inglesi invece hanno concluso primi il proprio girone con 7 punti, agli ottavi hanno battuto la Germania, ai quarti l’Ucraina e la Danimarca in semifinale. A proposito di questo match così si è espresso Roberto Maancini, ct della nazionale: “Sarà l’ultima partita, se vogliamo divertirci ancora per novanta minuti dovremo farlo in questo match”. Ed ancora: “Dovremo essere tranquilli e concentrati sul nostro gioco per attuarlo al meglio. Dobbiamo giocare la nostra partita sapendo che possiamo fare bene. Questo deve essere il nostro pensiero. Non c’è mai stato nulla di semplice, è stato un tragitto pieno di difficoltà e fatica. Serve l’ultimo sforzo, tutti hanno dato il 100% e sono contento per loro e per quanto hanno fatto”.

Italia-Inghilterra: dove vederla

Diretta tv in chiaro su Rai Uno. Su Sky è trasmessa ia canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Football (203 del satellite, 473 e 484 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite). Su Raiplay la si può vedere in streaming gratis, su Sky Go in streaming per gli abbonati.

Italia-Inghilterra: probabili formazioni

Italia (4-3-3) Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne

Inghilterra (4-2-3-1) Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Rice, Phillips; Saka, Mount, Sterling; Kane

