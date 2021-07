Bimbo di 3 anni muore durante visita dentistica

Loading...

E’ accaduto nello stato del, in America, dove un bambino di tre anni è morto in seguito a una procedura odontoiatrica. Stando a quanto è stato ricostruito, Abiel Zapata-Valenzuela, questo il nome del bambino, si trovava dal dentista con i genitori quando si è sentito male. Il piccolo è stato quindi portato in ospedale dove i medici purtroppo hanno provato invano a salvargli la vita. Si ipotizza che il bambino possa aver avuto unache il dentista ha utilizzato durante la procedura. Al momento non risulta aperta alcuna indagine. E’ stata avviata una raccolta fondi super aiutare la famiglia del bambino. Su GoFoundme si legge che: “Come forse sapete Abiel, il figlio di Angel e Nancy, ora riposa tra le braccia di Dio. Come genitore non posso assolutamente immaginare il dolore di perdere un figlio. La famiglia ha adesso bisogno di tempo e desidero che non si preoccupino delle spese”.

Ed ancora: “Qualsiasi donazione fatta andrà direttamente alla famiglia e sarà utilizzata per aiutare a coprire le spese che dovranno sostenere in questo momento difficile”.

