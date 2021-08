Messi: addio amaro al Barcellona

Loading...

Dopo 21 anni il campione argentino lascia il. Al Camp Nou ha tenuto la conferenza stampa d’addio in una sala adibita per congressi ed eventi dove sono stai esposti ida quello che possmo considerare il calciatore più forte del mondo. Così ha dichiarato Messi prima di scoppiare in lacrime per un addio che comunque era nell’aria: “Avrei voluto lasciare in un altro modo, con l’affetto della gente, che mi è mancato tantissimo in questo anno di pandemia. Avrei voluto salutare in campo, insieme alla persone, con un’ultima ovazione. Ma è andata così e io posso solo ringraziare per quello che ho ricevuto in questi anni. Questa è casa mia. Se un giorno il club mi dedicasse l’omaggio della partita d’addio, ne sarei felice”. I rumors più insistenti lo danno al Psg dove ritroverebbe comecompagno di squadra Neymar con cui ha gicato propri nel Barcellona.