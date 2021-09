Svizzera-Italia dove vederla in tv e streaming

Loading...

Svizzera-Italia si gioca questa sera 5 settembre 2021 alle ore 20:45. Si tratta di una gara valida per le qualificazioni ai Mondiali del Qatar del 2022. Il match si disputa a Basilea, in Svizzera. La nostra nazionale al momento guida il proprio girone con 10 punti, gli elvetici seguono a 6 ma hanno due gare da recuperare. Ricordiamo ai gentili lettori che ai Mondiali si qualifica per via diretta solo la prima classificata, pertanto sarà fondamentale per la squadra di Mancini strappare tre punti fondamentali e preziosi in terra elvetica. Negli ultimi Europei vinti dagli azzurri la gara si è conclusa per 3 a 0 a nostro favore: doppietta di Locatelli e rete di Ciro Immobile.

Svizzera-Italia: in tv e streaming

La gara è trasmessa in esclusiva in diretta tv dalla Rai su Rai 1. E’ possibile vederla anche in streaming sempre gratuito sul sito di Rai Play.

Svizzera-Italia: probabili formazioni

Italia (4-3-3) Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne

Svizzera (4-2-3-1) Sommer; Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez; Frei, Sow; Zuber, Fassnacht, Steffen; Seferovic

