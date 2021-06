Euro 2020, Italia 3 a 0 alla Svizzera: azzurri già agli ottavi

Loading...

Loading...

Con il 3 a 0 inflitto agli svizzeri l’si è già qualificata agli ottavi di questi. La doppietta di Locatelli, a segno al 25′ e al 51′, e il gol di Immobile all’89’ chiudono nel migliore dei modi questa seconda gara disputata dagli azzurri, valida per la seconda giornata del Gruppo A. La partita colin programmaservirà solo a stabilire chi si qualificherà primo nel girone. Alla squadra di Mancini sarà sufficiente un pareggio per blindare il primo posto. L’italia ha battuto di slancio e in scioltezza anche gli elvetici offrendo un bel calcio. Insomma bel gioco e risultati non sempre sono agli antipodi, come sta dimostrando, partita dopo partita, la nazionale guidata da Roberto Mancini.

Oggi invece giovedì 17 giugno 2021 sono in programma le seguenti partite: si parte alle 15 dove per il gruppo C si gioca Ucraina-Macedonia del Nord, poi alle 18 Danimarca-Belgio del girone B e poi di nuovo alle 21 si torna al raggruppamento C con Olanda-Austria.

Loading...