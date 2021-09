Sampdoria-Napoli: dove puoi vederla in tv e streaming?

Loading...

Sampdoria-Napoli è una partita relativa al posticipo settimanale della quinta giornata di Serie A. La gara si gioca oggi 23 settembre 2021 a partire dalle ore 18:30. La squadra di Spalletti momentaneamente superata dai nerazzurri in classifica che però hanno una partita in più, sono a punteggio pieno dopo 4 gare. Nell’ultimo turno gli azzurri hanno battuto l’Udinese con uno spettacolare 4 a 0. I liguri invece si trovano all’undicesimo posto con 5 punti finora conquistati. Tra le fila dei doriani c’è Quagliarella che ha segnato 8 gol contro la sua ex sqaudra.

Sampdoria-Napoli: dove vederla

La gara è trasmessa in esclusiva in diretta tv da Dazn ed è disponibile anche in streaming sempre per gli abbonati.

Sampdoria-Napoli: probabili formazioni

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Adrien Silva, Damsgaard; Caputo, Quagliarella.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen.

