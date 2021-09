Napoli-Cagliari diretta: dove puoi vederla in tv e streaming

Loading...

Loading...

Napoli-Cagliari si gioca oggi 26 settembre 2021 alle ore 10:45 allo stadio Maradona ex San Paolo. Gli azzurri hanno la possibilità di centrare la sesta vittoria consecutiva e quindi di rimanere in testa alla classifica di Serie A. I sardi invece con soli 2 punti in classifica sono a caccia di vittorie. Gli ospiti da una decina di giorni sono allenati da Walter Mazzarri i cui trascorsi all’ombra del Vesuvio i tifosi partenopei non dimenticano. L’ex allenatore azzurro guidò il Napoli dal 2009 al 2013.

Napoli-Cagliari: dove vederla in tv e streaming

La gara può essere seguita in esclusiva in diretta streaming su Dazn a partire dalle ore 20:45. Per seguire lo streaming di Dazn su una tv occorre invece connettere una smart tv a internet oppure una console supportata.

Napoli-Cagliari: probabili formazioni

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz, Zielinski; Politano, Osimhen, L. Insigne. A disposizione: Meret, Marfella, Malcuit, Manolas, Zanoli, Juan Jesus, Demme, Elmas, Lozano, Mertens, Ounas, Petagna. Allenatore: Spalletti.

Cagliari (4-4-2): Cragno; Caceres, Godin, Carboni, Dalbert; Nandez, Marin, Strootman, Lykogiannis; Joao Pedro, Pavoletti. A disposizione: Aresti, Radunovic, Ceppitelli, Walukiewicz, Altare, Deiola, Oliva, Pereiro, Grassi, Keita. Allenatore: Mazzarri.

Loading...