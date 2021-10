Covid: la dieta che può aggravare l’infezione

Loading...

Ilè associato a un rischio minore di contrarre forme gravi di coronavirus . L’importante scoperta dei ricercatori belgi. Perché in alcune persone ilha l’effetto di un brutto raffreddore, mentre altre finiscono in terapia intensiva? Se gli scienziati stanno cercando la risposta a questa domanda da un anno e mezzo, i ricercatori belgi di UGent hanno appena scoperto che la nostra dieta potrebbe avere un ruolo. “Questo è un fattore di rischio che non viene quasi mai menzionato”, affermano. Nello studio spiegano come hanno fatto questa scoperta e cosa puoi fare per mantenere questo famoso fattore di rischio il più basso possibile.

Analisi condotte in passato hanno rivelato che la cattiva alimentazione, nonché alcune condizioni come l’obesità e il diabete, sono caratteristiche comuni tra tutti i soggetti colpiti in maniera grave dal Covid. Tuttavia, mancavano dati sull’associazione tra la dieta e il rischio di malattia importante. Recentemente gli scienziati dell’Università di Gand hanno pubblicato uno studio che mostra che esiste una correlazione tra le persone che si ammalano gravemente di coronavirus. Per arrivare a tali risultati, hanno studiato il sangue di 138 partecipanti relativi alla sintomatologia da Covid che sono stati ammessi l’anno scorso a UZ Gent e AZ Jan Palfijn. “Volevamo controllare il livello di alcuni nutrienti nel sangue dei pazienti”, spiega il professor Gijs Du Laing. Bioingegnere, quest’ultimo è particolarmente interessato ai “micronutrienti”, cioè ai nutrienti microscopici come vitamine e minerali. “Sapevamo da studi precedenti che le persone con carenze di alcuni nutrienti sono molto più seriamente colpite da alcune infezioni virali. “Quasi tutti i pazienti che hanno finito per ammalarsi gravemente o addirittura morire in ospedale avevano una grave carenza di selenio e zinco nel sangue al momento del ricovero”. Tra i pazienti Covid che non sono sopravvissuti, sette su dieci avevano una grave carenza di selenio e zinco. I pazienti che non avevano questa carenza, o nei quali era meno pronunciata, sopravvivevano più spesso al Covid-19 e si riprendevano più rapidamente. “Si ammalarono molto meno gravemente”, aggiunge il professore. È stato anche dimostrato che una carenza di selenio o zinco nel sangue al momento del ricovero in ospedale è un fattore di rischio maggiore rispetto a diabete, cancro, obesità o malattie cardiovascolari. “Il che è davvero notevole”, sottolinea Gijs Du Laing. “Tutte queste condizioni sono costantemente discusse come fattori di rischio per una forma grave di Covid, ma non i bassi livelli di selenio o zinco nel sangue. La nostra ricerca indica che questo fattore di rischio può avere un ruolo”.

Il professor Du Laing ei suoi colleghi non sono gli unici a condividere questa teoria. Uno studio simile è stato pubblicato in Germania. Ancora una volta, è stato scoperto che i livelli di selenio e zinco nel sangue dei pazienti con Covid mostrano una sorprendente correlazione con le loro possibilità di sopravvivenza. “E in Cina abbiamo già scoperto che le regioni in cui le persone hanno abbastanza selenio nel sangue hanno molte meno morti per Covid”, affermano i ricercatori belgi.

Questo significa che dovremmo tutti assumere integratori alimentari che contengono selenio e zinco? “Non andrei così lontano”, afferma il professor Du Laing. “Questi due elementi si trovano già nella carne e nel pesce. Pertanto, per persone sane con un normale sistema immunitario, spesso è sufficiente una dieta equilibrata. Per le persone appartenenti a gruppi vulnerabili, la situazione è diversa. Poiché spesso hanno carenze più gravi, può essere utile assumere un integratore di selenio e zinco. Penso ai pazienti diabetici o oncologici, per esempio, e agli anziani nei centri di assistenza residenziale”. Per il ricercatore è urgente lavorare sul cibo in questi centri di accoglienza residenziale. “Se sai che ci sono molte persone vulnerabili, dovresti prestare particolare attenzione al selenio e allo zinco nella dieta. Un gran numero di anziani non mangia quasi più carne, perché ha problemi di masticazione e quindi la lascia da parte, ad esempio. Attualmente, le persone anziane che vivono in strutture di assistenza residenziale ricevono principalmente integratori di ferro o vitamina D oltre alla loro dieta, mentre molti richiedono anche selenio e zinco per il corretto funzionamento del loro sistema immunitario. Resta da vedere se vedremmo un calo del numero di decessi Covid e del numero di pazienti Covid in terapia intensiva in Belgio se dovessimo dare zinco e selenio in massa ai pazienti ad alto rischio nelle prossime settimane. “Sulla base del nostro studio, non possiamo dirlo con certezza”, afferma Gijs Du Laing. “Tuttavia, sappiamo da tempo che questi elementi nutrizionali sono essenziali per il corretto funzionamento del sistema immunitario e ora abbiamo prove che le carenze possono svolgere un ruolo nella progressione della malattia. Ma sono necessarie ulteriori ricerche per confermarlo. ”Inoltre, una persona che inizia ad assumere selenio o zinco domani non vedrà aumentare immediatamente i propri livelli. In Finlandia, il governo ha aumentato artificialmente il contenuto di selenio delle verdure con fertilizzanti per decenni. Ciò che colpisce è che questo è uno dei paesi in cui la mortalità da Covid è notevolmente bassa.

Gijs Du Laing pensa che sia opportuno esaminare come possiamo aumentare i livelli di zinco e selenio nella popolazione generale. Non solo durante una crisi sanitaria come accade oggi, ma in modo permanente. “Perché può anche armare le persone contro altre malattie infettive. Storicamente, molte persone in Belgio, e per estensione in tutta l’Europa occidentale, hanno sofferto di una carenza, specialmente nei gruppi vulnerabili. In futuro, questo effetto potrebbe addirittura aumentare, poiché si mangia sempre meno carne e pesce. Potrebbe quindi essere utile approfondire la questione. In Svizzera, è stato recentemente deciso di avviare uno studio di questo tipo: vogliamo avere un’idea migliore dell’entità delle carenze all’interno della popolazione e soprattutto dei luoghi in cui sono più importanti. Sulla base di questi risultati si potrà poi impostare una politica di prevenzione intorno al cibo e agli integratori alimentari”. Il professore si riferisce alla Finlandia, dove il governo aveva già deciso diversi decenni fa di aggiungere selenio ai fertilizzanti utilizzati in agricoltura. “In questo modo, il contenuto di selenio di verdure e cereali è stato aumentato artificialmente. Il governo potrebbe considerare di fare lo stesso qui. Quello che già colpisce è che la Finlandia è uno dei paesi con una mortalità da Covid notevolmente bassa. Questo ovviamente dipende da diversi fattori, ma mi chiedo se non sia una coincidenza che questa popolazione sia stata preventivamente “armata” di selenio extra per decenni”, conclude.

Zinco e selenio si trovano nella carne e nel pesce, evidenzia Giovanni D’Agata presidente dello “Sportello dei Diritti”. Pertanto, per persone sane con un normale sistema immunitario, spesso è sufficiente una dieta equilibrata. Per le persone appartenenti a gruppi vulnerabili, la situazione è diversa. Possono beneficiare degli integratori.

