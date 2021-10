By News24Web

I famigerati quiz per la patente, talvolta rappresentano l’ostacolo più difficile per quanti desiderano conseguire la patente di guida. Insomma l’esame di teoria spaventa più della pratica anche perché spesso i ragazzi e le ragazze avendo avuto avuto esperienze di guida con genitori e amici, prendono confidenza nel guidare l’auto ma ne sanno poco o nulla a livello teorico.

Proprio per evitare di fare l’esame teorico sui quiz relativi alla patente di guida, una ragazza di 18 anni di un paese in provincia di Mantova, ha dichiarato di non aver mai conseguito la licenza media.

In buona sostanza si è finta semianalfabeta. In tal modo avrebbe potuto sostenere solo l’interogazione orale al posto dell’esame teorico della patente.

La ragazza però è stata scoperta dai carabinieri, dovrà quindi rispondere di falso ideologico commesso da privato in atto pubblico.

