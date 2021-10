Napoli-Torino: orario e dove puoi vederla in tv e streaming

Loading...

Dove vedere Napoli-Torino

Dopo la pausa per le partite della nazionale riprende la. Dopo 7 giornate il Napoli allenato da Spalletti guida il campionato a punteggio pieno. All’ottavo turno al “Diego Armando Maradona” i partenopei vogliono centrare l’ottava vittoria consecutiva per mantenere il primato in classifica. I partenopei affrontano il. La gara si gioca oggi 17 ottobre 2021 a partire dalle ore 18. Ildi Juric è ancora in fase di rodaggio ma sicuramente la squadra allenata dall’ex allenatore del Verona darà del filo da torcere un po’ a tutti.

Il match è diposnibile in esclusiva su Dazn in streaming su tutti i dispositivi mobili ad esempio tablet pc e smartphone e anche su console e smart tv.

Napoli-Torino: probabili formazioni

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Koulibaly, Rrahamani, Mario Rui; Zambo Anguissa, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen.

All. Spalletti

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Ansaldi; Pobega, Brekalo; Sanabria.

All. Juric

