Napoli-Verona: ecco dove la puoi vedere in streaming

Napoli–Verona è una partita di Serie A valida per la 12esima giornata che si gioca domenica 7 novembre 2021 alle ore 18. I partenopei guidano la classifica in condominio col Milan. Ruolino di marcia davvero invidiabile quello degli azzurri nelle prime 11 gare di campionato: 10 vittorie e un pareggio. La squadra allenata da Igor Tudor però è tutt’altro che avversario abbordabile. Gli scaligeri hanno sconfitto Roma Lazio e Juventus e anche col Milan hanno sfiorato la clamorosa impresa portandosi sul 2 a 0. Risultato poi ribaltato dai rossoneri che hanno vinto per 3 a 2.

Dove vedere Napoli-Verona

Napoli-Verona è trasmessa in esclusiva su Dazn. Per vedere la gara bisognerà scaricare l’app di Dazn su smart tv compatibili o su console PlayStation (PS4 e PS5) e Xbox. La si può vedere anche in streaming collegandosi sul sito di Dazn e cliccando sull’evento in diretta streaming che ci interessa oppure la si può vedere in questa modalità anche scaricando l’app di Dazn su smartphone e tablet.

Napoli-Verona: probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz, Zielinski; Politano, Osimhen, Insigne. All. Spalletti.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Gunter, Casale; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone. All. Tudor.

