Salernitana-Napoli: dove puoi vederla in streaming

Salernitana–Napoli, derby campano per eccellenza, anche se i precedenti tra due squadre sono ridotti davvero al lumicino. Salernitana-Napoli si gioca domenica 31 ottobre 2021 alle ore 18. La gara è valida per l’11a giornata di Serie A. La squadra di Spalletti è prima in classifica col Milan, forte di 9 vittorie e un pareggio. Nel turno infrasettimanale gli azzurri hanno battuto il Bologna per 3 a 0. I granata invece sono penultimi in calssifica assieme al Genoa con 7 punti frutto di 2 vittorie un pareggio e 7 sconfitte.

Salernitana-Napoli: dove vederla

Salernitana-Napoli è trasmessa in diretta streaming in esclusiva da Dazn e la si può vedere anche su dispositivi mobili quindi tablet smartphone iPad e iPhone. Pertanto è necessario disporre di un abbonamento Dazn.

Salernitana-Napoli: probabili formazioni

SALERNITANA (4-3-1-2): Belec; Zortea, Gyomber, Strandberg, Ranieri; Obi, Di Tacchio, Kastanos; Ribéry; Bonazzoli, Djuric.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz, Zielinski; Politano, Osimhen, Insigne.

