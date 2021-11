Italia-Svizzera: dove puoi vederla in streaming

By Andrea Niceforo

Oggi 12 novembre 2021 alle ore 20:45 si affrontano. E’ una partita importantissima che vale lache si disputeranno nel dicembre del 2022. Soltanto la prima accede direttamente alla fase finale della competizione, chi arriva secondo andrà allo spareggio. All’andata contro gi elvetici finì 0 a 0. Jorginho sbagliò un calcio di rigore. La nostra nazionale ha affrontato la Svizzera anche nei recenti Europei battendola per 3 a 0 grazie a una doppietta di Locatelli e a un gol di Ciro immobile che purtroppo causa infortunio stasera non potrà essere presente.

Italia-Svizzera: dove vederla

La gara è vissibile in esclusiva in diretta tv su Rai1. La si può vedere anche in streaming grazie alla piattaforma di Rai Play.

Italia-Svizzera: probabili formazioni

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Emerson; Barella, Jorginho, Locatelli; Chiesa, Belotti, Insigne. Ct: Mancini.

A disposizione: Sirigu, Meret, Bastoni, Calabria, Biraghi, Cristante, Tonali, Pessina, Berardi, Bernardeschi, Raspadori, Scamacca.

SVIZZERA (4-3-2-1): Sommer; Widmer, Schar, Akanji, R. Rodriguez; Freuler, Zakaria, Sow; Steffen, Okafor; Shaqiri. Ct: Yakin.

A disposizione: Omlin, Köhn, Frei, Cömart, Garcia, Mbabu, Aebischer, Zeqiri, Vargas, Ajeti, Itten, Gavranovic.

