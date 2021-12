Napoli-Atalanta diretta 20:45: dove puoi vederla in streaming

Loading...

Loading...

In questa sedicesima giornata di campionato il Napoli ancora capolista affronta l’. La gara si gioca oggi 4 dicembre 2021 alle ore 20:45. La squadra di Spalletti arriva in piena emergenza a questa partita: agli infortuni di Osimhen e Anguissa si somma quello di Koulibaly. Nell’ultimo match i partenopei hanno pareggiato per 2 a 2 contro il Sassuolo facendosi rimontare dopo il doppio vantaggio. La squadra di Gasperini invece arriva a questo match in grande forma, forte di 4 vittorie consecutive in altrettante gare.

Napoli-Atalanta: dove vederla

Napoli-Atalanta può essere vista su Dazn, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 per gli abbonati. Sempre coloro che hanno sottoscritto un abbonamento possono vederla anche in streaming grazie ai servizi di Dazn e Skygo.

Napoli-Atalanta: probabili formazioni

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Demme, Lobotka; Ounas, Zielinski, Lozano; Mertens. All. Spalletti

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Zappacosta, de Roon, Freuler, Maehle; Malinovskyi, Pasalic; Zapata. All. Gasperini

Loading...