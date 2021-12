Milan-Napoli: dove puoi vederla in streaming

Loading...

Loading...

Milan- Napoli è il big match della. La gara si gioca domenica 19 dicembre 2021. I rossoneri e i partenopei sono stati protagonisti di un inizio di stagione davvero strepitoso, poi hanno cominciato a rallentare il passo, così entrambe le compagini sono state sorpassate in classifica dall’Inter. La squadra di Pioli è seconda con 39 punti, la squadra di Spaletti con 36 punti è scivolata in quarta posizione. La partita evoca molti ricord in entrambe le tifoserie, negli anni 80′ era questa la sfida scudetto che vedeva fronteggiarsi campioni del calibro di Van Basten e Gullit da una parte, Maradona e Careca dall’altra.

Milan-Napoli: dove vederla in streaming

La gara è trasmessa in esclusiva su Dazn. Per poterla vedere in diretta tv è necessario scaricare l’app di Dazn sulle tv compatibili. In streaming la si può vedere collegandosi al sito di DAZN tramite PC o notebook, oppure scaricando l’app di DAZN su smartphone o tablet.

Milan-Napoli: probabili formazioni

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Brahim Diaz, Messias; Ibrahimovic. All. Pioli.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Malcuit, Rrahmani, Juan Jesus, Di Lorenzo; Anguissa, Demme; Politano, Zielinski, Lozano; Mertens. All. Spalletti.

Loading...