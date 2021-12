Loading...

«Metta la mascherina», un uomo anziano si rifiuta e una passeggera lo picchia. La donna è stata arrestata non appena l’aereo è atterrato ad Atlanta.

C’è un video di un viaggio particolarmente movimentato che sta facendo il giro del mondo. I protagonisti sono due passeggeri: su di un volo Delta Air Lines da Tampa, in Florida, ad Atlanta, in Georgia, c’è stato un forte momento di tensione prima del decollo il 23 dicembre a seguito di un’aggressione a un anziano da parte di una donna.

Il volo 2790 della Delta Air Lines ha subito un atterraggio prioritario alla sua destinazione dell’aeroporto di Atlanta, dopo che una passeggera, ha schiaffeggiato e sputato addosso un anziano uomo e versato acqua calda su un altro. Il motivo? Era stato ripreso perché senza mascherina. In un video, diventato virale sui social media, si vede la donna in piedi nel corridoio che grida a un altro passeggero: “Mettiti la tua fottuta maschera! “, grida la donna, non indossando adeguatamente la sua maschera facciale. “Sto mangiando”, risponde l’uomo più anziano. L’acceso alterco continua con l’aggressione fisica.

Delta Air Lines ha rilasciato una dichiarazione in seguito all’arrivo dell’aereo ad Atlanta, esprimendo la loro “indignazione” per l’incidente e promettendo di bandire la donna, Patricia Cornwall, da tutti i futuri servizi di Delta Air Lines: “Situazioni come queste sono rare per la stragrande maggioranza dei nostri clienti e Delta ha tolleranza zero per comportamenti indisciplinati nei nostri aeroporti e a bordo dei nostri aerei.” La donna avrebbe detto più volte al passeggero di “mettere la mascherina”: al suo rifiuto, la situazione è degenerata. La polizia ha aspettato l’aereo al gate e ha immediatamente fermato la passeggera violenta, che è stata vista in manette in aeroporto.

In seguito, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, “gli agenti si sono trasferiti con la donna alla stazione di polizia locale di Atlanta, dove gli agenti dell’FBI hanno arrestato la signora Cornwall. Di seguito il link del video diventato virale sui social media:

