Napoli-Salernitana: dove puoi vederla in streaming

Napoli–Salernitana si gioca oggi domenica 23 gennaio 2022 allo stadio “Maradona” ex stadio San Paolo alle ore 15. La gara è valida per la 23esima giornata del campionato di calcio di Serie A. I nuovi protocolli della Seie A prevedono che la partita dovrebbe rinviarsi perché nelle fila della Salernitana si contano 9 positivi al Covid. Vi terremo informati. Articolo in aggiornamento.

I partenopei sono reduci dalla vittoria contro il Bologna che ha visto, sia pure per pochi miniuti, il ritorno in campo di Osimhen punta di diamante dell’attacco azzurro. Gli ospiti sono reduci dalla sconfitta contro la Lazio per 3 a 0.

Napoli-Salernitana: dove vederla in streaming

La gara è trasmessa in diretta esclusiva su Dazn. Per poterla vedere in diretta tv è necessario scaricare l’app di Dazn sulle tv compatibili. In streaming la si può vedere collegandosi al sito di DAZN tramite PC o notebook, oppure scaricando l’app di DAZN su smartphone o tablet. In alternativa è possibile accedere a Dazn anche tramite console Playstation 4, Playstation 5 e Xbox o col TIMVISION Box.

Napoli-Salernitana: probabili formazioni

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Lobotka, Ruiz; Lozano, Zielinski, Insigne; Osimhen

Salernitana (3-5-2): Belec; Veseli, Delli Carri, Gyomber; Kechrida, Schiavone, Di Tacchio, Motoc, Obi; Bonazzoli, Gondo

