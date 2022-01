Bologna-Napoli: dove vederla in streaming

Loading...

Bologna–Napoli si gioca lunedì 17 gennaio 2022 alle ore 18:30 allo stadio dall’Ara. I partenopei sono stati eliminati giovedì scorso dalla Fiorentina in Coppa Italia per 5 a 2. Una brutta sconfitta che non potrà non pesare sul morale degli azzurri. In campionato la squadra allenata da Spalletti è reduce dalla vittoria su misura contro la Sampdoria. Il Napoli con i suoi 43 punti è in piena zona Champions. I Felsinei allenati da Mihajlovic invece hanno 27 punti e veleggiano in una zona tranquilla di classifica. La squadra di casa ha perso 4 dele ultme 5 gare. Nella gara precedente a questa col Napoli hanno rimediato una sconfitta contro il Cagliari.

Bologna-Napoli: dove vederla

La gara è trasmessa in diretta esclusiva su Dazn. Per poterla vedere in diretta tv è necessario scaricare l’app di Dazn sulle tv compatibili. In streaming la si può vedere collegandosi al sito di DAZN tramite PC o notebook, oppure scaricando l’app di DAZN su smartphone o tablet. In alternativa è possibile accedere a Dazn anche tramite console Playstation 4, Playstation 5 e Xbox o col TIMVISION Box.

Bologna-Napoli: probabili formazioni

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Binks, Theate; De Silvestri, Svanberg, Dominguez, Hickey; Soriano, Sansone; Arnautovic.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Lobotka, Fabian Ruiz; Politano, Mertens, Elmas; Petagna.

