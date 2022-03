Dieta, dimagrire divertendosi: le frasi più divertenti

Loading...

Dieta: frasi e aforismi divertenti

A volte seguire unacomporta non poco stress. In questo articolo invece vogliamo tenervi su di morale con alcune frasi divertenti sulla dieta. Perché nella vita si può ridere di tutto o quasi. D’altronde prima o poi nella vita capita di. E allora sdrammatizziamo con una risata! se quindi sei a dieta e sei un po’ giù ridi che ti passa! di seguito alcune frasi divertenti sulla dieta

“Avevo perso peso, è stato lui a ritrovarmi”

“La dieta è uno spreco di cibi buonissimi”

“Per dimagrire bisogna bruciare di più. Molti suggeriscono la cyclette. Io l’ho comprata, l’ho pure bruciata ma non sono dimagrita!”

Le cose più belle della vita o sono immorali, o sono illegali, oppure fanno ingrassare. (George Bernard Shaw)

Mi hanno regalato una bilancia parlante. Quando mi sono pesato ha detto: “non fate i cretini, pesatevi uno alla volta!”.

La dieta è l’unico gioco in cui si vince quando si perde.

“Nel corso degli ultimi 15 giorni sono stato a dieta; quanto ho perso? 15 giorni”

(Mark Twain)

Una volta ho cercato di mettermi a dieta: sono state le tre ore peggiori della mia vita…

“La prima legge della dietetica sembra essere: se il sapore è buono, a te fa male”

(Isaac Asimov)

“Il dottore mi ha detto di smettere di fare cene intime per quattro. A meno che non ci siano le altre tre persone!” (Orson Welles)

Un regime dietetico è quel breve periodo di privazioni che precede un aumento di peso.

Seguo una dieta così ferrea che non mi lasciano neanche leccare un francobollo.

(Francis Scott Fitzgerald)

L’unico modo per mantenersi in buona salute è mangiare quello che non vuoi, bere ciò che non ti piace e fare ciò che non vorresti.

(Mark Twain)

Dieta: una vita da malati per morire finalmente da sani!

