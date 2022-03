Napoli-Milan: dove puoi vederla in tv e streaming

Loading...

Loading...

Napoli-Milan è una gara valida per la 28a giornata di Serie A. La partita si gioca oggi domenica 6 marzo 2022 alle ore 20:45 allo stadio ‘Diego Armando Maradona’ ex San Paolo ricordiamolo. Nello scorso 19 dicembre a San Siro fu il Napoli di Spalletti vinse con un gol firmato da Elmas. All’ex San Paolo invece l’ultimo precedente risale al 22 novembre 2020. in quell’occasione furono i rossoneri ad aggiuicarsi il match con una doppietta di Ibrahimovic e un gol di Hauge nel recupero. Per i partenopei gol della bandiera realizzato da Mertens. Si tratta di una sfida che indubbiamente nei tifosi più attempati evoca le partite degli anni 80′ ai tempi di Maradona e Gullit, Careca e Van Basten che profumavano di scudetto. In questo senso anche la partita di oggi può leggersi in questa chiave, riguardo agli interpreti di oggi non possono certo paragonarsi a quelli di allora.

Napoli-Milan: dove vederla

Napoli Milan può essere vista in esclusiva su Dazn. Per poterla guardare in diretta tv è sufficiente scaricare l’app di Dazn sulle tv compatibili. In streaming la si può guardare collegandosi al sito di DAZN tramite PC o notebook, oppure scaricando l’app di DAZN su smartphone o tablet. In alternativa è possibile accedere a Dazn anche tramite console Playstation 4, Playstation 5 e Xbox o col TIMVISION Box.

Napoli-Milan: probabili formazioni

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Lobotka, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, Kessie, Leao; Giroud

Loading...