Presenza di nitrosamine altamente cancerogene, Pfizer ritira volontariamente farmaco antipertensivo

La Società Pfizer, con propria nota del 21 aprile 2022, ha comunicato, in accordo con l’Agenzia Italiana del Farmaco, di avere disposto il ritiro urgente di un medicinale antipertensivo, ACCUPRIN. Il provvedimento urgente è stato avviato a titolo volontario, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, per ragioni legate alla presenza di nitrosamine.

Nel dettaglio l’Aifa, con la circolare di richiamo, sottolinea che il provvedimento è stato disposto su tutto il canale distributivo, retail ed ospedaliero, della specialità medicinale ACCUPRIN 5 mg 28 cpr. riv. – AIC 027217013 e ACCUPRIN 20 mg 14 cpr riv. – AIC 0272170037, a tutela della salute pubblica, nei lotti di seguito indicati: Accuprin 5 mg compresse rivestite con film– 28 compresse 027217013 -FG6235 con scadenza 31/05/2024, Accuprin 5 mg compresse rivestite con film– 28 compresse 027217013- DM5052 con scadenza 31/12/2022, Accuprin 5 mg compresse rivestite con film– 28 compresse027217013- EA0770 con scadenza 31/12/2022, Accuprin 5 mg compresse rivestite con film – 28 compresse 027217013-EJ7198 con scadenza 31/12/2022, Accuprin 20 mg compresse rivestite con film– 14 compresse 027217037-FF8051 con scadenza 30/04/2024, Accuprin 20 mg compresse rivestite con film – 14 compresse 027217037-FJ7222 con scadenza 30/04/2024, e Accuprin 20 mg compresse rivestite con film – 14 compresse 027217037-FM6654 con scadenza 30/04/2024.

Resta inteso che nelle more del ritiro i lotti incriminati del medicinale non potranno essere utilizzati tanto che le farmacie sono invitate a sospendere immediatamente la dispensazione dei suddetti lotti che andranno immagazzinati in area sicura e predisposti per il ritiro che verrà effettuato da Assinde, su incarico Pfizer, secondo le normali procedure in vigore.

ACCUPRIN è un farmaco a base del principio attivo Quinapril Cloridrato, appartenente alla categoria degli ACE inibitori e nello specifico ACE-inibitori, non associati ed è utilizzato nel trattamento dell’ipertensione arteriosa sistemica e nel trattamento dell’insufficienza cardiaca congestizia. E’ commercializzato in Italia dall’azienda Pfizer S.r.l..

