Esercitarsi sul web: ecco le migliori opportunità per migliorarsi grazie alla rete

Internet ha offerto dalla sua nascita a oggi numerose possibilità agli utenti, permettendo di accedere a servizi di varia natura dedicati sia al lavoro che alle attività familiari e all’intrattenimento. Tra le opportunità più interessanti oggi trovano spazio anche quelle dedicate al miglioramento e alla crescita personale negli ambiti più disparati: vediamo insieme alcune delle migliori opzioni.

E-learning e crescita personale

Il settore dedicato all’apprendimento sul web prende il nome di e-learning e include tutta una serie di opzioni dedicate, per l’appunto, all’insegnamento di qualsiasi argomento: in questo grande contenitore trovano spazio, per esempio, corsi universitari e master, ma anche videocorsi di tipo professionale per migliorare le competenze lavorative, esercizi per la crescita personale e guide per imparare nuovi hobby o per approfondire le proprie passioni. Insomma, un ricco ventaglio di opportunità che si rivolge a fasce anche molto differenti di utenza, che possono ritrovarsi di fronte alla necessità di imparare qualcosa di nuovo, magari per ricollocarsi nel mondo del lavoro, o più semplicemente al desiderio di migliorare delle capacità da utilizzare nel tempo libero.

Tutto ciò ha portato alla nascita di siti interamente dedicati a questo mondo, così come alla creazione di sezioni ad hoc su portali specializzati in altri ambiti ma che cercano di fornire informazioni utili a chi vi accede per la prima volta. A guide e corsi, tra l’altro, seguono solitamente anche spazi digitali dedicati alle esercitazioni e alla prova pratica delle competenze acquisite, un ulteriore step che consente di consolidare le nozioni imparate e di metterle in pratica in maniera proficua.

Esercitarsi per i concorsi pubblici online

Sono tanti gli esempi di esercitazioni che possono essere svolte online, sia come strumento per testare quanto si è appreso durante un corso seguito via web che come attività a se stanti. Un esempio di questo tipo è dato dai siti che offrono la possibilità di esercitarsi per i concorsi pubblici, che, come ben sappiamo, di solito prevedono test e prove da superare per poter aspirare a un contratto di lavoro.

I portali dedicati ai quiz per concorsi pubblici mettono a disposizione strumenti molto utili per un’autovalutazione delle proprie conoscenze e, dunque, per capire se vi sono argomenti da approfondire prima di partecipare al concorso vero e proprio. L’utilizzo è in genere molto intuitivo e immediato, il che rende questa tipologia di siti adatta a tutti, oltre che pratico: esercitarsi da PC o da smartphone è infatti molto più semplice che farlo da uno dei tradizionali “libroni” dedicati a quest’attività.

Migliorarsi nel gioco con le guide online

Non necessariamente l’apprendimento deve essere finalizzato a un obiettivo di studio o lavorativo, ma può anche legarsi a scopi più leggeri, come nel caso dei giochi e dell’intrattenimento in genere.

In tal senso, anche gli amanti dei videogame possono trovare in rete soluzioni per accrescere le proprie competenze e abilità in ambito ludico, dunque non limitandosi al solo gioco in senso stretto ma anche partecipando a community e sfogliando guide, come per esempio quelle incentrate sulle tecniche del poker o sulle migliori strategie per battere gli avversari nei giochi MOBA.

A qualcuno potrà sembrare strano, ma spesso questi giochi richiedono abilità molto specifiche che possono essere apprese dopo anni di esperienza sul campo o, appunto, con i consigli dei più esperti: ecco perché sono sempre di più gli appassionati dei giochi che non rinunciano a dedicare qualche ora a guide e tutorial.

Gli esercizi per la crescita personale

Imparare non significa solo incamerare nozioni su un determinato argomento, ma anche crescere come esseri umani. Sempre più persone sono consapevoli di questo e non esitano a rivolgersi a specialisti in grado di aiutarle proprio nella crescita personale e relazionale. I portali dedicati a questo tipo di “studio” e ai relativi esercizi sono solitamente guidati da esperti di coaching in grado di aiutare l’individuo a migliorare i livelli di autostima e motivazione, ma anche a utilizzare la comunicazione in modo efficace e a sfruttare al meglio tutte le potenzialità personali.

In una società molto concentrata sugli obiettivi immediati e “tangibili”, affrontare percorsi spesso lunghi di crescita personale può sembrare un’utopia, ma in realtà i risultati possono essere esplosivi: perché dunque non provare a esercitarsi con il proprio Io?

