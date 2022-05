Porta della cabina di pilotaggio bloccata, il pilota entra nell’abitacolo attraverso il finestrino – VIDEO

Loading...

I due piloti della compagnia aerea statunitense Delta sono saliti sull’aereo tramite un nastro trasportatore mobile dei bagagli, dimostrando abilità acrobatiche per entrare nella cabina di pilotaggio.

Come sapete, dopo l’11 settembre le porte delle cabine degli aerei dei piloti sono blindate e non c’è più modo di entrare. Un video divertente, diventato virale, dimostra l’abilità acrobatica di due piloti che hanno cercato di entrare nell’abitacolo della cabina di pilotaggio, utilizzando un nastro trasportatore mobile dei bagagli. Un primo tentativo da parte del pilota di infilarsi all’indietro attraverso il mini-finestrino nell’aereo non ha avuto successo, al contrario del secondo fatto a testa in giù. Non è noto su quale aereo si sia svolta l’esercitazione acrobatica.

Molti spettatori del video si sono posti una serie di domande: ”Perché il pilota non poteva semplicemente salire a bordo attraverso la porta? Normalmente è necessario un codice a più cifre per entrare nella cabina di pilotaggio. I due capitani di volo potrebbero averlo dimenticato o l’alimentazione dell’aereo è stata interrotta. Un esperto pilota, ha spiegato che l’incidente è avvenuto poiché la tastiera probabilmente non avrebbe funzionato.

Grazie alle norme di sicurezza introdotte dopo l’11 settembre, abbiamo scoperto che l’ingresso in cabina degli aerei commerciali può avvenire soltanto con il consenso dei piloti che si trovano al suo interno. E se per caso uno dei piloti rimane da solo in cabina, quello fuori non può più rientrare a meno che il primo glielo consenta. Chi ha progettato questo sistema non è stato così stupido da non prevedere che il pilota rimasto in cabina possa improvvisamente sentirsi male, per cui hanno lasciato a chi si trova fuori la possibilità di intervenire in caso di emergenza, con un codice numerico segreto.

Ma a sua volta, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, se il pilota all’interno lo desidera, può disabilitare l’intervento con il codice numerico, e quindi restarsene chiuso dentro fino a quando pare e piace a lui. Geniali davvero, gli “addetti alla sicurezza” che hanno concepito questo sistema di chiusure per le cabine di pilotaggio: hanno pensato a tutto, ma non hanno previsto che un pazzoide desideri improvvisamente prendere il controllo dell’aereo, e farne quello che vuole lui. Di seguito il link del divertente video: https://www.itemfix.com/v?t=l5q0l5&jd=1

