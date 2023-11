Ladro di biciclette bloccato dal proprietario campione di arti marziali (Video)

Loading...

E’ stato sorpreso quando dopo avere scavalcato il cancello del cortile stava portando via la. L’uomo è stato filmato mentre ruba una bicicletta.

Il ladro che in pieno giorno, ha deciso di rubare la bicicletta sbagliata, non ha certo avuto la fortuna di suo: la bicicletta è di proprietà di un campione di una disciplina che rientra nelle arti marziali. A immortalare l’episodio le immagini di video sorveglianza delle telecamere installate a protezione dell’abitazione.

Nel filmato si vede un uomo che dopo avere scavalcato il cancello e il recinto dell’abitazione che da sulla strada, dopo avere prelevato una bici da corsa e averla scaraventata al di là della cancellata, sulla strada, stava scappando. L’ha bloccato, mentre stava per scavalcare la recinzione senza dargli il tempo di fare nulla, colpendolo più volte con dei pugni e immobilizzandolo a terra.

Il ladro era fisicamente più piccolo del proprietario che non ha avuto nessuna paura: le arti marziali insegnano a mantenere la calma in ogni situazione soprattutto in quelle più difficili, a gestire la tua forza e le tue energie. Nonostante avesse potuto fargli veramente male, ha mantenuto la calma, in attesa dell’arrivo dei carabinieri. Tuttavia il video che documenta il tentativo di furto della bicicletta postato sui social è diventato virale. In appendice all’articolo il filmato:

