Olio di oliva previene anche il tumore al colon

Uno degli ingredienti alla base dellaè proprio l’. Una nuova ricerca ha svelato come l’è anche in grado di prevenire il. Lo studio nasce dalla collaborazione tra l’Università Campus Bio-medico di Roma, Università degli studi di Teramo, Università degli Studi di Camerino e Karolinska Institutet di Stoccolma. I ricercatori sono riusciti ad individuare un meccanismo preventivo attraverso cui l’riesce a prevenire il. In pratica l’olio di oliva è in grado di aumentare l’espressione del gene oncosoppressore CNR1. I ricercatori sottolineano quindi come unaoltre che a prevenire i tumori, può prevenire anche altre patologie diffuse, quali i disturbi neurologici, l’obesità e il diabete.

La ricerca dimostra come la dieta sia in grado di agire su geni sensibili ai fattori ambientali, per cui il tipo di alimentazione che scegliamo può comportare anche delle importanti modificazioni ai nostri geni. La scoperta è molto importante se solo si pensa che il cancro al colon colpisce ogni anno 40mila donne e 70mila uomini. Lo studio è stato pubblicato sul Journal of Nutritional Biochemistry.

