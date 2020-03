Dieta: alimenti e invecchiamento

Loading...

Alcunipossono farci invecchiare più precocemente, oltre che darci problemi die di linea facendoci. Insomma potrebbe proprio stilarsi una lista dida tenere sotto controllo per evitare effetti indesiderati.

E’ quanto ha fatto il dottore Ariel Ostad dell’American Academy of Dermatology che ha individuato ben 14 cibi che hanno questo effetto invecchiamento. I dolci non comportano solo il rischio di ingrassare a causa degli zuccheri che contengono, ma fanno male anche alla pelle ed inoltre creano una situazione ideale per i batteri che provocano la carie. Anche l’alcol danneggiando il fegato fa male alla nostra pelle, provocando acne e rughe, inoltre ci disidrata e non concilia il sonno. Il vino bianco fa male ai denti a causa di alcuni acidi che contiene. A danneggiare la nostra pelle è anche la carne carbonizzata che rovina il collagene. Da evitare anche i cibi salati che provocano ritenzione idrica. Le carni lavorate invece a causa dei conservanti accellerano il processo di invecchiamento. I cibi speziati possono aggravare le dermatosi dilatando le macchie della pelle. Le bevande energetiche se da un lato ci ristorano dopo una seduta d’allenamento, a lungo andare possono però danneggiare i denti. Anche la limonata fa male ai denti a causa degli acidi contenuti negli agrumi.

La caffeina essendo un diuretico ci fa perdere liquidi e quindi disidrata. I grassi, oltre ad aumentare il rischio di malattie cardiovascolari, possono nuocere anche la pelle infiammandola e rendendola più vulnerabile ai raggi del sole. Il Tè nero può causare danni ai nostri denti ma se viene sorbito col latte si può ovviare al problema.

