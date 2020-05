Inquinamento ambientale e declino mentale

Loading...

Stando a una ricerca condotta presso ladi Los Angeles, l’andrebbe ad nfluire negativamente anche sulle funzioni cognitive favorendone il declino.

Lo studio in questione ha coinvolto 780 volontari di età superiore ai 55 anni, che sono stati sottoposti ad alcuni test per valutarne lo stato delle capacità cognitive. Quanto è emerso da questi test è stato poi messo a confronto con i livelli di smog presenti nelle città nelle quali vivevano, per stabilire se vi fosse o meno una correlazione tra il livello degli inquinanti e il declino delle facoltà cognitive dei soggetti.

Dai dati è emerso che i soggetti che abitavano in aree particolarmente inquinate, quelle ad esempio in cui la concentrazione di smog raggiungeva i 15 microgrammi per metro cubo, avevano risposto in maniera errata con un numero di errori 1,5 maggiori rispetto a chi invece viveva in città meno inquinate.

Insomma stando a quanto è emerso da questa ricerca, che è stata pubblicata su The Journal of Gerontlogy Series, l’inquinamento ambientale quindi oltre a produrre patologie a carico di cuore e polmoni, accelera anche il declino delle facoltà cognitive negli anziani.

