Juventus-Lazio: dove vederla in tv e in streaming: Sky o Dazn

Juventus-Lazio è l’ultima gara relativa alla 34esima giornata di Serie A. La partita si gioca oggi 20 luglio 2020 a partire dalle 20:45. Sono otto i punti che separano le due compagini. Se i biancocelesti, che certo non stanno attraversando un buon momento di forma, dovessero riuscire a vincere contro i bianconeri, il discorso scudetto potrebbe parzialmente riaprirsi. All’andata la squadra di Inzaghi riuscì a frenare la corsa dei bianconeri e sono riusciti vittoriosi contro la squadra allenata da Sarri anche nel match di Supercoppa italiana. Di certo la Juve non concederà nulla agli avversari e anzi proverà a conquistare tutti i punti necessari per ottenere la matematica conquista dello scudetto.

Probabili formazioni

Juve (4-3-3): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Cuadrado, Dybala, Cristiano Ronaldo. All. Sarri.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Bastos, Luiz Felipe, Acerbi; Lazzari, Milinkovic, Cataldi, Parolo, D. Anderson; Caicedo, Immobile. All. Inzaghi.

Juventus-Lazio: dove vederla

La gara viene trasmessa in esclusiva in diretta tv su Sky, in particolare sul canale Sky Sport Serie A e su Sky Sport 251. Gli abbonati osson anche vederla in diretta streaming grazie all’applicazione Sky Go.

