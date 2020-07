Napoli-Sassuolo in streaming: dove vederla? Sky o Dazn?

Loading...

Napoli Sassuolo si gioca oggi sabato 25 luglio 2020 a partire dalle 21:45. La gara è valida per la 36esima giornata di Serie A. Gli azzurri di Gattuso non hanno più nulla da chiedere a questa stagione avendo già ottenuto la qualificazione diretta alla fase a gironi dell’Europa League per effetto della vittoria della Coppa Italia contro la Juve. E’ datato proprio contro il Sassuolo lo scorso 22 dicembre la prima vittoria di Gattuso sulla panchina dei partenopei. La squadra di De Zerbi deve dire addio matematicamente al sogno di entrare in Europa. Nell’ultima giornata entrambe le formazioni hanno perso: i padroni di casa col Milan, gli ospiti col Parma.

Napoli-Sassuolo: dove vederla?

Napoli-Sassuolo viene trasmessa in esclusiva su Dazn che detiene i diritti di trasmissione in streaming tramite il sito ufficiale o l’app. Per farlo bisognerà sottoscrivere un abbonamento che ha un costo mensile di 9,99 euro.

