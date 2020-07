Coronavirus, dati aggiornati: contagi in calo

Loading...

Loading...

Stando ai dati diffusi dal Ministero della salute relativi al 26 luglio 2020, nelle ultime 24 risultano 255 le persone positive al, con un totale didall’inizio dell’epidemia. In particolare il 26 luglio non si sono verificati casi in queste regioni: Umbria, Sardegna, Calabria, Valle d’Aosta e Basilicata. Risultanonelle ultime 24 ore, 198.446 in totale, è in aumento però il numero delle persone(735, +4 da ieri) e in(44, +3). Inper il terzo giorno consecutivo non si sono registrati decessi relativi al Covid-19 . In totale i morti in Lombardia dall’inizio della pandemia restano 16.801 i morti, sulla base degli 8.057 tamponi effettuati sono stati diagnosticati

In particolare così ha commentato l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera: “Il terzo giorno consecutivo senza decessi ci induce alla speranza e all’ottimismo”.

Loading...