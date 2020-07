Inter-Napoli: Sky o Dazn, dove vederla in streaming?

Loading...

Inter Napoli è il big match della 37esima giornata di Serie A. La gara si gioca a san Siro oggi martedì 28 luglio 2020 a partire dalle 20:45. Entrambe le squadre non hanno più nulla da chiedere al campionato, ma la partita è comunque una tappa di avvicinamento per affrontare la coppa ad agosto, soprattutto per il Napoli che dovrà giocare contro il Barcellona. Inoltre la squadra di Conte cerca una rivincita dopo essere stata eliminata dalla squadra di Gattuso in Coppa Italia.

Inter-Napoli: dove vederla

La gara viene trasmessa in esclusiva in diretta tv su Sky, in particolare sui canali Sky Sport Serie A e Sky Sport (canale 251 del satellite). Gli abbonati possono vederla anche in streaming tramite la piattaforma dedicata SkyGo.

