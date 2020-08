Napoli-Lazio, dove vederla in streaming e diretta tv

Loading...

Napoli Lazio è una gara relativa all’ultima giornata di Serie A. La partita si gioca oggi 1 agosto 2020 a partire dalle ore 20:45. Ciro Immobile attaccante dei biancocelesti che ha all’attivo 35 gol, ha la possibilità di infrangere il record di reti messi a segno in una singola stagione (36) realizzato da Gonzalo Higuain nel campionato 2015-16 con la maglia del Napoli. Per la squadra di Gattuso che avendo già raggiunto la qualificazione in Europa League, non ha più nulla da chiedere al campionato, quella con la Lazio può considerarsi una ulteriore tappa di avvicinamento alla gara di Champions contro il Barcellona.

Napoli-Lazio: dove vederla

La gara viene tarsmessa in diretta tv in esclusiva su Sky (Sky Sport 254). Gli abbonati hanno la possibilità di vederla anche in streaming con Sky Go, la piattaforma per dispositivi mobili.

