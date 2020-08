Coronavirus: non si ferma in Italia e nel mondo

Loading...

Loading...

Loading...

Loading...

Stando ai dati diffusi dalla Johns Hopkins University risultano più di 18 milioni nel mondo le persone contagiate dal coronavirus . Entrando nei dettagli sonomentre ilPer quanto riguarda l’Italia, sulla base dell’ultimo bollettino aggiornato pubblicato dal Ministero della salute, ilè salito a 248.070 (+238, ieri +295), di cui 200.460 guariti (+231, ieri +255) e 35.154 morti (+8, ieri +5). In particolare i casi attivi nel nostro paese sono 12.456, di cui 11.706 risultano in isolamento domiciliare asintomatici o con pochi sintomi, 708 sono ospedalizzati e 42 sono ricoverati in terapia intensiva. In, la regione più colpita dall’epidemia, sono stati accertati 38 nuovi casi, 8 i decessi registrati.