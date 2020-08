Barcellona-Napoli, appuntamento con la storia: dove vederla in streaming e diretta tv

Loading...

Barcellona-Napoli è uno degli ottavi di ritorno di Champions più attesi. La gara si gioca sabato 8 agosto 2020 alle ore 21. La partita all’andata si è conclusa sul punteggio di 1 a 1: gli azzuri vanno in vantaggio con Mertens ma poi vengono raggiunti da Griezmann che finalizza magistralmente l’unica occasione concessa ai catalani. La squadra di casa è indubbiamente favorita, ma si tratta comunque di una partita secca in cui può succedere di tutto.

Barcellona-Napoli: dove vederla

La gara può essere seguita in diretta tv su Sky, canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). Sempre chi è abbonato a Sky può vederla anche in streaming tramite Sky Go. Ma anche chi non ha un abbonamento all’emittente satellitare potrà guardare in chiaro Barcellona-Napoli. Su Mediaset Canale 5 sarà possibile guardarla in diretta televisiva. Anche su sportmediaset.it è possibile guardare la partita in streaming.

Barcellona-Napoli: probabili formazioni

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Sergi Roberto, F. De Jong, Rakitic; Messi, L. Suarez, Griezmann.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejón, Mertens, Elmas.

