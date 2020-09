Calciomercato Napoli, il tirammola di Milik: va o resta?

Loading...

Ilè una delle società che si sta dimostrando più attive sul fronte del calciomercato . In particolare il club partenopeo dovrà cedere qualche calciatore prima di acquistarne altri. Nella lista dei partenti c’èla cui cessione all’Everton è stata definita in tutti i dettagli. Per quanto riguarda l’attacco, a partire potrebbe essere. Il polacco, anche a causa dei numerosi infortuni che ne hanno condizionato il rendimento in questi anni partenopei, non è mai riuscito, se non incidentalmente, ad esprimere a pieno tutto il suo potenziale. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club azzurro, oltre a un conguaglio di, ha chiesto i cartellini di Under e Riccardi. Tuttavia il club giallorosso non intenderebbe sborsare più di 10 milioni di euro, per cui le parti dovranno ancora lavorare per cercare un accordo.

In particolare la trattativa per Milik sembrerebbe legata a doppio filo alla possible cessione di Edin Dzeko alla Juventus, che Andrea Pirlo ritiene l’attaccante più idoneo per rinforzare l’attacco dei bianconeri nella prossima stagione.

