Calciomercato Juve, la news del giorno: Suarez e bianconeri più vicini

Le ultime ore di mercato della Juventus sono state a dir poco vivaci. Se negli scorsi giorni la trattativa per il passaggio disembrava andare in direzione dell’accordo definitivo, in qualche ora si sono scompaginate tutte le carte. Indubbiamente l’ha la preferenza di Pirlo, il che lo pone in vantaggio rispetto all’uruguaiano e la trattativa con la Roma ad ogni modo sembra sul punto di definirsi. Ma c’è un però. La società giallorossa si priverebbe del proprio attaccante solo se andasse a buon porto la trattativa col Napoli per l’acquisto di, accordo che prevede la cessione da parte dei giallorossi di Under, Riccardi più un conguaglio di 10 milioni di euro. Insomma laè legata a doppio filo con quella col Napoli per l’acquisto di Milik. Veniamo a

Il calciatore uruguagio è legato ancora un anno al Barcellona, ma il nuovo tecnico Ronald Koeman ha già fatto sapere che non fa parte del progetto dei blaugrana. Se Suarez dovesse riuscire a liberarsi dal Barca, la sua destinazione preferita sarebbe proprio in bianconero. Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’investimento per l’acquisto di Dzeko in pratica sarebbe pari a quello per Suarez perché l’uruguaiano guadagnerebbe 10 milioni di euro a stagione ma per effetto della nostra tassazione la Juventus spenderebbe gli stessi 15 milioni di euro lordi previsti per l’acquisto dell’attaccante bosniaco.

Insomma la trattativa per Dzeko sembrerebbe passare in secondo piano in questo momento. In effetti se Suarez riuscisse a liberarsi dal Barca potrebbe approdare in quel di Torino per la gioia dei tifosi bianconeri.

