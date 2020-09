Calciomercato Juve news: Suarez o Dzeko?

Loading...

Loading...

Il 20 settembre 2020 prossimo ricomincia il. Per quella data e possibilmente anche prima Andrea Pirlo vorrebbe avere il suo centravanti. Riguardo a Dzeko e Suarez , sono questi i nomi in lizza per l’nella prossima stagione, il nuovo tecnico bianconero preferirebbe il primo perché lo ritiene più funzionale alla sua idea di gioco. L’sarebbe insomma più funzionale allo schema di gioco che Pirlo ha in mente e inoltre avrebbe maggiore feeling con. Tuttavia il passaggio dell’attaccante bosniaco in bianconero è condizionata dalla trattativa per il passaggio diin giallorosso.

Tuttavia se l’intesa non dovesse trovarsi, ritorna in auge la pista che porta a Suarez. In questo senso secondo quanto pubblicato dalla Gazzetta dello Sport, il calciatore uruguagio e il club bianconero avrebbero trovato un accordo sull’ingaggio per cui mancherebbe solo il beneplacito del Barcellona.

Loading...