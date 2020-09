Calciomercato Napoli ultime news: scambio Milik-Under ci siamo

Loading...

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino sarebbe molto vicino l’accordo tra Roma e Napoli per lo scambio Milik . Certo vi sono ancora dettagli da limare, in particolare il conguaglio che andrà alla società partenopea. Stando a quanto si può leggere sul quotidiano partenopeo,inzialmente avrebbe chiesto un ingaggio piuttosto elevato (quasi 4 milioni di euro per 5 anni). E’ probabile che l’accordo arriverà intorno ai 3 milioni. Bisognerà attendere ancora una settimana per la definizione di questa operazione, tuttavia sembrano esserci tutti i presupposti perché possa concludersi questo scambio tra le due società. Intanto sul fronte uscite proseguono i contatti tra la società azzurra colper la cessione di. Insomma sembrerebbe proprio che dopo 5 anni l’avventura in azzurro del senegalese sia giunta al capolinea. Secondo il Corriere del Mezzogiorno uno dei sostituti potrebbe essere il greco Sokratis Papastathopoulos.