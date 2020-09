Calciomercato news Napoli: le ultime sul futuro di Milik

Loading...

Loading...

La cessione di Arkadiusz Milik alla Roma , affare nato con le migliori intenzioni, si è notevolmente complicata. Ilgirerebbe come contropartita Under. Il nodo da sciogliere in realtà però rimane. Se infatti l’attaccante bosniaco non passerà in bianconero lanon avrebbe alcun interesse ad acquistare l’attaccante polacco. Si tratta di una di quelle trattative ad incastro, per cui basta saltare un passaggio per far naufragare ogni possibilità di accordo. Insomma nonostante il nuovo infortunio di Zaniolo, Under resta sul mercato, tuttavia tutto dipende da Dzeko nel senso che se la Juve dirotterà il suo interesse su Morata o Saurez allora Dzeko non potrà essere ceduto per l’acquisto di Milik.

Edin dovrà quindi chiarire la sua posizione col club giallorosso. Da questo confronto che dovrebbe avvenire a breve, dipenderà quindi il futuro non solo dell’ex attaccante del City ma anche di Milik.

Loading...