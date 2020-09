Juventus Calciomercato News: non solo Saurez spuntano altri nomi

Loading...

Quale sarà il nuovo attaccante della Juventus per la prossima stagione? E’ la domanda più ricorrente che probabilmente si starà ponendoin queste settimane visto che l’inizio del campionato previsto per il 20 settembre prossimo si approssima sempre di più. Il neoallenatore bianconero scalpita quindi per avere a disposizione un attaccante che possa duettare con. Intantoè in partenza per andare negli States per giocare nel Miami. Lacontinua a puntare suche non fa più parte del progetto tecnico del Barcellona. In particolare si continua a lavorare per il suo passaporto comunitario. Ma quali sono le alternative all’uruguaiano? Non poche.che tra l’altro ha già giocato in bianconero, è una di queste. L’Atletico Madrid non intende però cederlo se non a fronte di offerte importanti. Secondo alcune indicrezioni di, la società bianconera avrebbe messo gli occhi anche suattaccante 33enne di proprietà del Chelsea. Sullo sfondo resta sempre la trattativa per. L’accordo tra le parti c’è già da settimane e l’attaccante bosniaco 34enne resta in cima alle preferenze di Pirlo.

Insomma a breve sapremo chi sarà l’erede di Gonzalo Higuain per l’attacco bianconero da affiancare a Ronaldo e Dybala per la prossima stagione.

