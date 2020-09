Calciomercato Juve: Milik blocca la trattativa per Dzeko

Loading...

Alcune trattative di calciomercato procedono per incastro, ovvero presuppongono dei passaggi incrociati. E’ questo il caso didi quest’anno che sta interessando. In particolare i tentennamenti di Milik che dovrebbe passare alla Roma (l’accordo tra il club partenopeo e quello giallorosso è stato raggiunto sulla base di 20 milini più 5 di bonus) hanno bloccato il. L’attaccante bosniaco ha detto sì alla Juventus. Secondo quanto riporta Tuttosport, il suo passaggio in bianconero dovrebbe avvenire sulla base di 16 milioni di euro e guadagnerebbe 7 milioni di netto a stagione. Come detto però c’è un ma legato all’attaccante polacco che per una questione di principio ancora non ha accettato l’(4,5 milioni netti a stagione che con i bonus arriverebbero quasi a 5). Circa due mesi fa in effetti la Juve gli aveva fatto capire che era interessata ad ingaggiarlo. Ma due mesi fa sulla panchina dei bianconeri sedeva ancora Maurizio Sarri, che effettivamente avrebbe accolto con entusiasmo l’acquisto del polacco, adesso invece c’è Andrea Pirlo che invece ha espressamnete chiesto

D’altronde Milik se dovesse persistere in questo atteggiamento, rischia di liberarsi a parametro zero alla fine della stagione per poi trovarsi una sistemazione da svincolato. Evenienza tuttavia da scongiurare, in quanto il calciatore potrebbe mettere a rischio la convocazione per gli Europei se il Napoli, com’è presumibile, dovesse lasciarlo in panchina per tutta la stagione.

