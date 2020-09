Calciomercato Juve: passi in avanti per Dzeko

Loading...

Stando a quanto riportato nell’edizione odierna di Tuttosport,si è preso 48 ore di riflessione per decidere se accettare o meno la proposta della. Ed in effetti se dovesse accettare sbloccherebe di fatto il passaggio di Dzeko alla Juventus . D’altronde l’attaccante polacco ai margini della rosa del club azzuro, se l’affare dovesse saltare rischia di stare fuori rosa per un anno e quindi perdere di l’Europeo. Per laera un obiettivo di mercato la scorsa primavera quando però sulla panchina sedeva Mister Sarri. Ed anche trovare un ingaggio che sfiora i 5 milioni di euro che gli offre la Roma non sarebbe impresa facile. Riguardo al calciomercato dei bianconeri, oggi, sempre stando a quanto riporta Tuttosport,sosterrà l’esame di italiano con l’Università per gli stranieri di Perugia anche se in via telematica.

Tuttavia considerando le tempistiche per conseguire il passaporto italiano l’attaccante del Barcellona non rientra più tra gli obiettivi di mercato dei bianconeri, almeno nel breve termine.

