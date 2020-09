Milik, calciomercato: c’è l’accordo con la Roma

Loading...

Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, nelle ultime ore la trattativa per il trasferimento di Arek Milik dal Napoli alla Roma avrebbe subito una vorticosa accelerazione. Insomma l’accordo sarebbe stato raggiunto dalle due società, manca soltanto il sì del polacco al trasferimento. Sempre stando a quanto riportato dal quotidiano sportivo, l’accordo tra i club partenopeo e quello giallorosso sarebbe stato trovato sulla base direlativi al rendimento dell’attaccante e alla qualificazione in

In effetti l’attaccante polacco, che al Napoli ha vissuto stagioni in chiaroscuro a causa dei numerosi infortuni che ne hanno condizionato il rendimento, difficilmente riuscirebbe a trovare spazio in azzurro in questa nuova stagione considerando non solo il neoacquisto Osimhen, ma anche i vari Petagna, Mertens, e perfino lo stesso LIorente che a tutt’oggi è un attaccante del Napoli.

