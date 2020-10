Covid, obbligo di mascherina: multa salata se ti beccano senza

Loading...

Circolano altre indiscrezioni circa il nuovo Dpcm del governo che sta per essere varato a causa dell’aumento del numero di contagi da coronavirus . Una delle novità più importanti riguarda l’obbligo di indossare le. Per i trasgressori si prevede una multa decisamente salata. Chi non rispetta queste prescrizioni rischia una multa che va 400 ai 1000 euro. In realtà alcune Regioni, quali la Campania, hanno già adottato un provvedimento simile. Nello specifico è previsto che la mascherina va portata sempre con sè in borsa o in tasca e indossata quando si è in presenza di altre persone. Viene confermato che va tenuta anche quando si entra nei negozi e in tutti i luoghi aperti al pubblico, sui mezzi pubblici, in treno e in aereo mentre non vi è bisogno di indossarla in auto o in moto con i congiunti. Mentre non è necessario tenerla se si fa dell’attività motoria quindi quando si pratica un’attività sportiva all’aperto o al chiuso o si fa jogging.

L’auspicio è che questo nuovo provvedimento possa dimostrarsi utile a diminuire il numero dei contagi che risulta in lenta ma in costante ascesa.

